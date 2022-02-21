上銀(2049)籌組『智慧製造精進聯盟』，共有台中精機等30家廠商參與，今天正式在台北國際工具機展啟航。上銀表示，從關鍵零組件升級開始，帶動台灣工具機產業一起轉型智慧化邁入「智慧機械」，並成為「工業4.0最佳夥伴」，提升台灣工具機廠商附加價值及競爭力，進軍全球市場。

卓文恒指出，上銀在智慧型滾珠螺桿投入10年，為世界第一家量產智慧滾珠螺桿廠商，過去台灣工具機要跟日韓廠商拼量拼價格，現在廠商裝上智慧螺桿，能夠提升工具廠商附加價值。

參與上銀『智慧製造精進聯盟』30家廠商都已使用i4.0BS智慧型滾珠螺桿，部分廠商更在此次台北國際工具機展中展出使用上銀智慧型滾珠螺桿的高階設備，可應用在工具機、半導體設備、自動化設備、產業機械等領域。

上銀開發i4.0BS智慧型滾珠螺桿的主要理念訴求包括：1.協助台灣機械順利跨入智慧機械，帶動產業升級，為客戶加值；2.因應少子化、缺工，提供智慧預測性維護功能，而這也是歐美製造的大趨勢；3.HIWIN智慧型滾珠螺桿所提供的降低不良率及減少碳排量功能，符合ESG永續環保精神。

富比士（FORBES）報導「促成製造業轉型工業4.0的十大趨勢」，上銀智慧型滾珠螺桿就具備，預測式維護、邊緣運算、自動化與關燈工廠、工業物聯網（IIOT）、3D列印、機器人、智慧與永續的產品等七大趨勢，完全符合製造業轉型工業4.0的趨勢。

『智慧製造精進聯盟』成員有：上銀、台中精機、台灣瀧澤、大光長榮、 三鋒機器、正代機械、永詮機器、永進機械、台灣赫可、台灣麗偉、百德(4563)、協鴻工業、東台(4526)、昌勇實業、奕達精機、洽群機械、首鑽精密、高鋒(4510)、捷力精密、崴立機電、華銳精機、晶禧科技、新虎將機械、嵩富機械、鉅業精機、銅翌機械、赫騏精密、邁萃斯精密、邁鑫機械、鍵和機械、聚鑫機械。