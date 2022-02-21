各政黨針對2022九合一選舉的布局陸續展開，其中民進黨在新竹市長的部分，傳出可能由行政院發言人羅秉成參選，但已遭羅否認；另也傳出行政院顧問鄭宏輝參選新竹市長的呼聲很高，可能是林智堅接班人。對此，鄭宏輝直言大家都期待未來能延續民進黨、現任新竹市長林智堅的政績，而他永遠記得守護台灣、建設新竹的初衷，會持續衝刺，也相信民進黨會找出最好人選參戰。

近來傳出民進黨在新竹市可能推出的人選包括行政院顧問鄭宏輝、行政院發言人羅秉成、民進黨副秘書長林飛帆等人，不過羅秉成和林皆表態不會參選。而鄭宏輝則在日前掛出與現任新竹市長林智堅及民進黨立院黨團總召柯建銘合體的看板，表態持續衝刺。

在地深耕的鄭宏輝，先前曾在民調的表現上奪得第一，最近也掛出與林智堅、柯建銘合體的看板，頗有「接班人」態勢。鄭今（21）日還在臉書響應「5年前照片」挑戰，貼出他在2018年時擔任林智堅競選總幹事的照片，說「為了台灣、為了新竹，大家團結，一起努力」，引起不小的討論。

鄭宏輝也回憶，2014年林智堅市長當選後，「邀請」他幫忙擔任民進黨新竹市議會黨團總召，一起推動新竹市政建設、並協助議會的溝通工作，還請他擔任新竹市義消總隊「無給職」總隊長，尤其參加義消團隊兩任六年的任期中，帶領獲得全國競技比賽8連霸、9連霸，能團結新竹市的義消兄弟姐妹讓他備感光榮。

鄭宏輝並重申力挺林智堅倡議的大新竹合併升格，盼讓新竹經費充足成為國際級都市，「接班人」氣場頗為強大。