美國前總統川普自創社群平台「真實社群」計劃本週逐步推出，並於3月底前「全面運作」。川普遭主要社群媒體封鎖1年多後，自創社群平台可望提高他的能見度。

「真實社群」（TRUTH Social，暫譯）母公司「川普媒體科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）執行長努尼斯（Devin Nunes）今天對福斯新聞（Fox News）表示：「本週，我們將開始在蘋果（Apple）的App Store向大眾推出。」

努尼斯說：「我認為3月底前就能全面運作，至少在美國。」他辭去聯邦眾議員後擔任「川普媒體科技集團」負責人。

川普先前形容「真實社群」為臉書（FB）、推特與YouTube的替代選擇。2021年1月6日川粉大鬧國會山莊之後，這3家社群媒體接連禁止川普使用。

蘋果App Store今天宣布，明天總統日（Presidents' Day）即可開始預訂「真實社群」應用程式。

川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也打算明天開放販售1萬個NFT（非同質化代幣），以川普總統任內的重要時刻為主題。

在針對保守派打造的Gettr、Parler、Gab等社媒百家爭鳴之際，資本據報有12.5億美元的川普媒體科技集團設法從中殺出血路。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110221