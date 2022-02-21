藍白合議題撲朔迷離，媒體報導國民黨前中常委廖萬隆是台灣民眾黨的重要金主。民眾黨發言人楊寶楨回應，黨主席柯文哲跟廖萬隆原本就認識，但廖萬隆不只是外界認為的親藍背景，平常有機會就會介紹各黨人士給柯文哲。

民眾黨前文宣部主任柯昱安日前受訪時提到，民眾黨內有從舊國民黨體系出身的人以及政黨傾向偏藍的金主，運作在野合作，但他認為藍白合就是死路一條。

聯合報今天報導，國民黨前中常委廖萬隆就是民眾黨的重要金主，並指柯文哲常前往廖萬隆位於立法院旁豪宅密會，並形容廖萬隆在聚會中跟老大一樣。

楊寶楨今天受訪表示，柯文哲跟廖萬隆原本就認識，廖萬隆不只是外界認為的親藍背景，平常有機會就會幫忙介紹民進黨、國民黨或無黨籍人士給柯文哲，呼籲外界不要把企業家冠上特定黨派。

楊寶楨表示，她不清楚廖萬隆是否為民眾黨金主，但曾在某些餐敘場合見過面，例如她曾在農曆年後見過廖萬隆本人，但不是在豪宅而是外面的餐廳。

楊寶楨表示，廖萬隆會給予他們一些建議，但在地方上跑活動，很多長輩都會給建議，認為這對參選人而言很正常，呼籲外界不用刻意解讀。