為鼓勵應屆畢業生投入保險業，碰撞出更多不同火花與創意，全球人壽向畢業生招手，展開2022年MA（儲備幹部）招募計劃。為符合保險業未來發展趨勢，全球人壽致力延攬多元專業人才加入組織，包括金融保險、數理統計、行銷、財務等相關背景，期許MA能將不同思維、見解和創意帶入全球。而歷屆學長姐們也樂於分享培育輪調經驗，「加入全球人壽MA計劃像是開啟職涯發展的加速器」，不僅學習到工作態度，也學到了更高度的視野。

全球人壽今年MA培育輪調計劃為期24個月，正式加入第1個月將透過公司基礎培訓課程，認識組織與產業知識訓練，建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品：第2個月開始至第24個月將進行商品企劃、業務通路、行政服務、數位行銷等共通性輪調以及安排專業性輪調，這段期間不但有機會參與跨部門專案計劃與高階主管共事學習經驗，更協助取得專業證照；最後培訓完成後依評鑑考核結果及公司組織需求分發派任部門。

從MA職涯起點 建構自己的夢想

成功大學財金系碩士畢業、2021年全球人壽MA學長郭璨豪認為，加入全球人壽MA計劃像是開啟職涯發展的加速器，在第一個月從高層主管身上學習公司各部門工作職能，便立刻轉變心態投入輪調運作，「全球MA的培育輪調計劃不是既定的行程，是最適合的旅程」。他指出，除了必要輪調部門學習外，公司也會參照MA個人經歷背景，讓MA有機會能選擇自己發光發熱的舞台，透過這些輪調，不僅思考如何完成專案，更需從公司策略及執行面作為構思主體，不僅學習到工作態度、更學到了更高的視野。

他相信，身為MA沒有極限，如果厭倦平凡、熱愛挑戰，很適合MA的工作。加入全球人壽，將擁有豐富的專屬資源，最開放的公司文化和最適合自己的職涯藍圖，在職涯起點建構自己的夢想。

參與千載難逢跨時代專案 增強職場軟硬實力

另一名MA學長陳容詮則畢業於台灣科技大學財務金融研究所碩士，經歷第一個月紮實的基礎訓練後，開始部門輪調，第一個輪調部門就參與到保險科技大專案「遠距投保」，以數位科技的方式取代傳統業務員必須親晤親簽的規定。他表示，能參與這個跨時代，對整體保險業、公司各部門有重大影響的專案，不僅能深入了解保險法規定，更能清楚知道保險生命週期，並在跨部門協調會議中學習總經理與各部門主管的邏輯思維，「能在新人時期就接觸到高階主管的重大會議，是人生中千載難逢的機會」。

此外，公司不僅提供各項專業證書獎勵計劃，強化專業職能，更可以提升競爭力及專業度，同時提供許多內訓、外訓的課程，增強職場中的軟、硬實力，以實際行動培育公司未來全方位的管理人才，在輪調報告中，主管們也不吝於指教，給予建議和鼓勵。

畢業於成功大學會計暨財務金融學系碩士的陳良韞也是2021年MA計劃一員，他分享，當初加入全球MA計劃，是希望透過輪調確認自己未來實際想深耕的領域，即使尚未完成這趟輪調旅程，就已確確實實地感受到有大幅度提升自己的專業能力及職場經驗，且不論是財務部或是高階人才發展處，都得到最悉心的教導與充分發揮的舞台。

「同一屆儲備幹部同仁間也創造了屬於我們的革命情感！」陳良韞說，大家不會是競爭關係，反而在遇到工作上的障礙或困難時，都會互相分享，甚至共同解決，這是相當難能可貴的同事學伴情誼。

2021年MA學長陳良韞（左二）分享，「同一屆儲備幹部同仁間也創造了屬於我們的革命情感！」（圖/全球人壽提供）

培養π型人才 學長姐傾囊相授

畢業於政治大學金融系碩士的林庭陞，同樣也是2021年MA學長們之一。他認為，「全球人壽的儲備幹部是個培養 型人才的過程」，加入MA計劃後的第一個月內，會快速熟悉各部門職掌，對公司有初步輪廓認識後，開始屬於自己的輪調之旅。輪調各部門的時候，通常都會有一至二位的MA學長姐會協助帶領，學長姐們都很樂意與新進MA分享輪調心得，有疑惑時他們也都願意傾囊相授，幫助職場新鮮人MA更快上手。

歷屆MA學長姐們都很樂意與新進MA分享輪調心得，有疑惑時也都願意傾囊相授，幫助職場新鮮人MA更快上手。（圖/全球人壽提供）

林庭陞說，目前輪調過行政規劃處與品牌暨數位整合發展部等2單位，在行政規劃處進行過同業調查及機器人建置專案；在品牌暨數位整合發展部時，負責為進行過UI、UX的數位平台報名獎項，以及對於平台進行使用者測試（UAT），這些都是非常實際的體驗。

而全球人壽的人才培育除了MA計劃之外，為維持保險業的年輕活力，亦持續與大專院校產學合作「增才遞補計劃」，透過暑期實習、產學實習方式打造人才池，透過職場實習，讓實習生有機會透過育成制度轉化成正職，甚或是儲備幹部；進入職涯階梯計劃後，正職同仁也能透過輪調機制、晉升機制，一步步邁向主管職，有助職涯發展。

重視同仁幸福感 歡迎加入全球人壽大家庭

全球人壽秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，除了專注投入培育人才資源，也希望同仁能在工作與生活中取得平衡，擁有幸福感，因此相當重視職場環境與工作氛圍，如同仁專屬的健身房及教練、每年不定期舉辦同仁同樂活動等。

全球人壽希望同仁能在工作與生活中取得平衡，擁有幸福感，提供同仁專屬的健身房及教練。（圖/全球人壽提供）

凡積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳且中英文流利者，就是全球MA計劃要找的人，歡迎加入全球人壽這個大家庭，可透過網路方式報名，即日起至3月31日截止收件；而首站實體校園徵才博覽會於3月5日在台灣大學校園登場、3月25日將赴政治大學。「全球人壽儲備幹部招募」詳情，請進入全球人壽官網「人才招募」專區「儲備幹部招募」中查詢，並下載填寫中英文「2022全球人壽儲備幹部專用履歷」，履歷採隨到隨審，將會主動邀約履歷適合者面試。