三立電視集團爆發弊案！三立電視公司入主「頑皮世界」野生動物園後，委託三立電視《消失的國界》新聞節目主持人李天怡、郭人杰、李吳達3人於2020年至去年間，協助代理犀牛等非洲野生動物，但3人抬高進口動物的報價，從中獲取不法所得初估約美金25萬元，合計約台幣695萬，涉犯《刑法》背信罪。台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索，約談李天怡3人。

媒體大亨三立總經理張榮華以旗下三立影城公司，於2020年購入南台灣最大野生動物園「頑皮世界」，成為橫跨媒體與樂園霸主。

「頑皮世界」委託三立電視新聞節目主持人李天怡、郭人杰、李吳達3人，協助代理犀牛等非洲野生動物，3人卻涉嫌違背受託任務，抬高進口動物的報價，事後動物尚未進口，就被頑皮世界發現向調查局檢舉。

台北市調查處今天兵分5路搜索及約談李天怡等3人，稍晚將移送台北地檢署複訊，依背信等罪偵辦。