新上國小挺女生，廁所「貼心箱」提供衛生棉。（校方提供）

新上國小挺女生，廁所「貼心箱」提供衛生棉。（校方提供）

「月經貧窮」近年來愈受重視，新上國小為了讓進入青春期女生在這段重要時刻，能有更舒適的如廁經驗，從這學期開始，2樓以上每間女廁入口處都放置一個「貼心箱」，裡頭裝有各種生理用品，讓女學生在月經來時自由使用。

「女廁貼心箱」的設置，除了有衛生棉，連溼紙巾、止疼的暖暖包都一併提供。打開盒蓋，還有圖解衛教知識，教導女孩們如何正確使用衛生棉及丟棄的方法，讓她們從小就能養成良好的如廁習慣，廁所環境也能更乾淨。

讓性別平等從「月經，很正經」開始，校方說，國小女童從中年級起，可能就得面臨初經，本來是再平凡不過的事，但過去就連教育現場也都避之不談，能夠正視女性的日常，也能讓月經期間的女性，能更自在、不尷尬。

校長王彥嵓表示，正經面對月經，除了讓女孩子不用講到月經就覺得難以啟齒，對男孩子來說，能以正確態度看待女性的生理變化，尤其提到衛生棉，不是只有玩笑心態，而是能以健康的角度，面對、關心甚至協助異性。