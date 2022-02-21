內政部次長花敬群今日接受網路節目訪問表示，囤房稅是抑制炒房的一帖藥，但不是唯一解，而且會有副作用。台北市雖最先實施囤房稅，但卻在單一自住房屋稅基打6折，台灣房地產問題，其實根本是稅基偏低。

花敬群指出，租稅工具算是調控房市方法之一，先前政府對於法人購買住宅並無管制，應該要以自然人優先，所以後來修法不准法人購買住宅投資。

花敬群說，台灣房地產稅制的核心問題，出於稅基過低，囤房稅議題某種程度上被政治化，甚至成面子問題，「囤房稅可以是一種藥方，有一定效果，但會有副作用。」

花敬群表示，囤房稅的副作用之一，是可能導致租金上漲，若因打房而讓房客承擔租金，這是政府最擔心的事情。若不考慮稅基，而將稅率上調，將使未來稅基調整更加困難。因此「囤房稅在稅制改革上，並不是好的方向，但對於短期內調控房市確實有一定功能。」

花敬群指出，台北市雖然是全台最先實施囤房稅的城市，但是台北市在設計差別稅率的同時，將單一自住房屋稅基打了6折，但問題是，台灣房地產稅制本就稅基偏低，這件事情「某種程度上是為了因應上次的台北市長選舉，所以被政治化。」

花敬群說，將不動產稅制改成政治操作，這不是好的結構，囤房稅是被政治塑造的話題，當然囤房稅可以是一帖藥，也有效果，但不是唯一解方。

花敬群表示，財政部已推出房地合一2.0，以及央行推選擇性信用管制，再加上內政部祭出預售屋合約限制轉售等等，現在各部會都陸續推出不同藥方，就是希望能一同抑制炒作。