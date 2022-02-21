去年行政院函告地方政府禁售萊豬自治條例無效，包括台北、台中、嘉義、台南等四市的市議會皆聲請大法官釋憲，22日將在憲法法庭交鋒。台北市議會國民黨團21日召開記者會指出，中央片面宣告自治條例無效，濫權行為非常離譜，大法官千萬不能為政治服務，切勿在關鍵時刻閹割中央地方分權精神，大開民主倒車。

北市議會國民黨團書記長王欣儀與黨籍議員秦慧珠、王鴻薇、汪志冰、游淑慧、許巧芯、張斯綱、台中市議會國民黨執行長黃健豪、國立政治大學法律系教授廖元豪召開記者會。

王欣儀表示，目前15位大法官中，有高達11位都是蔡英文總統提名任命的，當發現大法官提出的爭點問題，竟然特別納入中央政府、市議會雙方都沒有提出爭執的事項，加入自治條例涉嫌違反「國際法、構成國際貿易障礙」的問題，令人擔心是否有「政治力」的介入，為護航中央政策而無法進行客觀獨立公正的釋憲審判。

王欣儀炮轟，中央政府不應漠視國人尤其是家長守護食安的決心，也應尊重地方的自治權、維護司法權的獨立自主性，蔡總統也曾期許被提名的大法官能積極捍衛人權及民主的核心價值，希望不要在關鍵時刻大開民主倒車，閹割中央、地方民主價值。

秦慧珠說，呼籲社會大眾能重視明天憲法法庭辯論，這關乎中央地方權限問題，特別擔心15位大法官中蔡總統任命的有11位，若他們要幫蔡總統做出符合民進黨意識形態的憲法解釋，一定會非常偏頗，請大法官拿出法律良知、公平正義；解釋令下去，不但限制食安規範，同時也將中央地方權限做出判例，茲事體大。

秦慧珠指出，4議會提出釋憲，有非常豐富意涵，2個是國民黨執政、2個民進黨執政，特別的是台中提釋憲時，是前市長林佳龍的時代，林也表示尊重，現在有呼聲說林佳龍要競選台北市長，希望他站在地方首長角度看問題，給北市議會支持尊重。

王鴻薇指出，進口萊豬後，教育部函示各縣市校園不使用來豬，國防部函示軍方不使用萊豬，內政部函示長照機構不使用萊豬，教育部、國防部、內政部都不是國際貿易主管機關，都可本於權責決定食安標準；希望大法官不要成為行政院的橡皮圖章，而是本於權責維護人民權益。

游淑慧說，陳時中昨天表態有意參選台北市長，請先尊重北市議會、台被市民，陳時中說選舉是有仇報仇，不希望選舉時，台北市民來報食安的仇。

汪志冰呼籲，中央片面宣告自治條例無效，鴨霸、濫權行為非常離譜，大法官千萬不能為政治服務、背書。

廖元豪指出，行政院函告無效相當粗暴、偏頗，地方政府對於食品安全訂定比較嚴格的標準、保護地方居民天經地義，以大法官釋字738號為例，地方政府對於電子遊戲場與學校距離，可訂定比中央更嚴格的標準。

廖元豪質疑，突然冒出來國際貿易的爭點，要解釋成這是專屬中央的事項、地方不能管，但其實國際貿易是進出口問題，卻要硬凹；大法官555號解釋，地方可以針對安全、健康福利做各種規範，為什麼中央容許萊豬進口，卻同時在軍中、校園，那是不是也是貿易障礙？進出口是國際貿易，進來之後如何管理是地方問題，卻硬把國際貿易扯進來。