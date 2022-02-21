美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS星期五餐廳宣布，以美國傳統飲食文化「Barbecue炭烤」為主軸，自2/22至4/11推出「友情大烤宴」春季全新菜單，精選豬肋排、牛排、半雞、鮭魚、蝦，搭配11款獨家製作醬料，烤至香氣四溢，帶來6道炭烤餐點新提案。同時，TGI FRIDAYS星期五餐廳亦將打造４款水果清爽風味特調，與濃厚燒烤風味的新菜互相搭配，更號召「限動達人」到店消費，凡點任一款新品，與同桌友人比出指定拍照動作，即免費招待價值180元「鳳梨薄荷冰茶」乙杯。

TGI FRIDAYS表示，根據調查，平均每人一年可吃進超過35公斤的肉品，是日本的3.5倍，更是美國的6倍，甚至從2018年起已經連續三年國人食肉量都超越澱粉，可見台灣人熱愛吃肉的程度。再加上炭烤餐點一直是FRIDAYS品牌特色之一，光去年年度前5名熱銷菜色，即有3項為炭烤肉類主餐。為吸引年輕人到店嚐鮮，品嚐道地炭烤料理，又吃出新鮮感，FRIDAYS大玩美式醬料，將水果、酒、辛香料等食材熬煮，獨創出11種醬料，包含波本威士忌烤肉醬、橙香辣醬、薑汁萊姆醬、南美辣醬等，增加料理的酸甜苦辣鹹多層次風味，與開胃菜、沙拉、豬肋排、主餐巧妙融合，推出【友情大烤宴】系列全新餐點，於今年春天限定七週開胃上桌，力邀全台消費者到店品嘗截然不同的美式饗宴。

FRIDAYS「友情大烤宴」全新菜色，將喜愛炭烤的客群分成三大類，包含肉食控－BBQ豬肉起司薯條，以美國最流行的起司薯條為基底，搭配FRIDAYS經典炭烤豬肋排切片，淋上三種醬料與青蔥絲，吃出一口接一口、驚呼連連的新滋味。橙香辣醬豬肋排，醬料使用蜂蜜、香吉士與多種辛香料熬煮成，創造甜而微辣的濃濃燒烤風味，再撒上糖漬核桃、新鮮香菜提味，增加口感層次。海鮮控－萊姆香烤串蝦沙拉，蝴蝶蝦均勻塗上薑汁萊姆醬、紐奧良調味料精心炭烤，搭配綜合沙拉，口感飽滿又風味清爽。

南方炭烤鮭魚風味飯，烤至香氣十足、烙痕完美的鮭魚，淋上香辣夠味的宮保辣醬，搭配鳳梨莎莎醬、橘子片、茉莉香米飯、花椰菜等，是道獨創的南美燒烤料理。選擇障礙症－這類別以多種主餐搭配為特點，威士忌紐約牛排拼培根蝦，6 oz.美國紐約牛排，淋上有明顯波本酒香氣、帶有碎培根口感的波本威士忌烤肉醬，搭配烤至金黃酥脆的培根蝦串、烘烤小洋芋、花椰菜等，各種美味一次吃齊。山珍海味BBQ派對拼盤，囊括南美醬醬好半雞、紐奧良豬排、檸檬鮭魚串，搭配烘烤小洋芋、紐奧良奶油烤玉米，口口豐富又香氣四溢，適合多人聚會分享。