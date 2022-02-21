新北防疫旅館捷絲旅三重館自3月起至4月底推出推出「落實防疫享美饌」住房專案，旅客可以每晚2800元的優惠價格入住豪華客房，獲贈晶華酒店柏麗廳平日自助式午餐券二張。客人可在入住14天後前往用餐，亦可送給親友使用。

捷絲旅三重館被稱為「新北市最美風格旅店」，去（2021）年12月1日開始服務入境防疫的旅客，提供舒適的住宿環境與多元美味的餐點，得到Google評論4.6顆星的高分口碑，是新北防疫旅館首選。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，交通生活機能完善，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，全館皆為獨立空調、客房隔間牆密實並擁有大片對外落地窗，浴室則採用乾濕分離設計，格局舒適乾淨。飯店特別規劃有Extended Stay（延伸住宿）房型，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感。

防疫旅客入住捷絲旅三重館前以及入住期間，皆有專人24小時透過通訊軟體貼心提供服務，包括全天候餐飲及相關物資配送，每天定時以紫外線消毒走道、電梯等公共區域..等，位於館內一樓的Just Cafe捷食藝團隊也會為房客精心設計菜單，多變且豐富的菜餚，讓房客味蕾天天充滿驚喜與美味。

此次配合活動贈送的柏麗廳餐點，曾經被美國有線電視網CNN報導評選為全台最豐盛的自助美食，享有「天下第一廳」的美譽，餐廳坐擁難得的城市花園景致，寬敞舒適的用餐空間及澎派豐盛的美味料理，獲得美食界一至好評。菜色內容匯集來自世界各地的精緻美食，包括新鮮當令的沙拉吧、現點現做的義式與中式麵點、生猛海鮮料理、豪華壽司吧以及眾多融匯中西的新創菜色，此外，令人垂涎的各式甜點也將帶給食客甜蜜的味蕾享受。