台北市環保局21日宣布釋出480個儲備清潔隊員職缺，薪資達4萬1000元，3月8日至10日開放現場報名，報考人須先通過負重進行30公尺折返跑體能測驗後，再參加筆試，另為招攬更多女性優秀人才加入，逐年降低體能測驗沙包荷重，從12公斤降至8公斤。

清潔隊員釋出職缺分為一般類組332名及保障類組148名，為順利使市民代賑工得以轉銜就業，特別保障以工代賑市民臨時工類組13名，另設失業勞工組96名、保障原住民19名、焚化廠級廢棄物處理場當地里民保障組12名、身心障礙組8名，月薪加計清潔獎金可達4萬1000元。

北市勞動局長陳信瑜指出，清潔隊員招考逐年降低女性體能測驗沙包荷重，由2014年負重12公斤，減少至2015年負重10公斤，2017年再減至負重8公斤，從近年錄取統計趨勢可以看出2014年錄取293人，其中女性19人，錄取率占6.5％，2015年錄取453人、女性33人，錄取率占7.3％，2017年錄取476人、女性48人，錄取率占10.1％，女性錄取比例逐步提升。

她表示，2019年進一步將男女體能測驗成績換算基準，區分為男、女性體能測驗成績給分量表，女性得分秒數較男性增加1秒，以減少男女體能衍生甄試結果差異，也使錄取432人中有81名女姓，錄取率提升至18.75％。

環保局說，今年甄試分體能及筆試2次測驗，體能測驗占總成績70％、筆試測驗占總成績30％。體能測驗方式採負重進行30公尺折返跑1趟。

北市就服處提醒，甄試報名日期自3月8至10日每天上午9時至下午5時，在台北市政府第2行政中心1樓廣場，地址在台北市萬華區艋舺大道101號受理現場報名。