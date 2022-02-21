瑞信兒童醫療基金會預訂今年5月15日(星期日)，在新北大都會公園的三重幸福水漾舉行「2022瑞信Happy Run」公益路跑活動，即日期起至3月31日止開放報名，邀請大家踴躍參加，一起到戶外跑一跑，享受揮灑汗水的暢快，在盡情奔跑的同時，參加者不僅為自己而跑，也是為生病的孩子而跑。主辦單位將報名費全額捐做急重症與弱勢病童的（18歲以下）醫療補助經費。

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，為推廣兒童友善醫療及健康意識，基金會自2015年起舉辦Happy Run公益路跑活動，每二年舉辦一次，除了鼓勵病童及家屬參加外，也號召醫護人員以及所有關心兒童友善醫療的大小朋友們一起到戶外活動筋骨，舒展身心。去年受疫情影響未能舉辦，今年疫情趨緩，希望大家把握這個與家人、朋友一起跑步同樂的機會，呼朋引伴，踴躍報名參加。

曾經接受葉克膜急救的小米，雖然尚無法正常走路，但在病情日漸穩定時，也參加了上屆的Happy Run活動，小米爸爸說很開心看到小米帶著她的藍寶堅尼在全家人的陪同下走完全程。今年看到我們的活動訊息後，小米說她將再次參加這場盛會，希望用實際的行動支持兒童友善醫療，也希望鼓勵更多跟她一樣的孩子，在病情穩定或康復後，能夠多走出戶外參加活動。

路跑長度分3K、6K，老少皆宜的親民路線，組別有個人組、親子組(1大1小)、團體組(20人)。今年適逢基金會成立20週年，為號召親子及團隊參加，基金會特別製作經典複刻限量版的吉祥玩偶「比比」與「米米」，凡報名參加親子組、團體組，可分別獲贈一對、10對的比比與米米玩偶。

此外，主辦單位還備有實用的完賽禮與豐富的抽獎禮，好康又有好禮，歡迎大家趕快報名。

報名網站https：／／lohasnet.tw／HappyRun2022／