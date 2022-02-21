英國跑車製造蓮花(Lotus)正計畫價值數十億英鎊的首次公開上市(IPO)工作，該公司正與潛在的投資人進行討論，英國的泰晤士報首先報導了該消息，但是沒有引述消息來源。

預計蓮花最早將在2023年於上海進行公開招股工作，但也不排除在倫敦或紐約展開業務。

報導還指出，蓮花正著手在中國武漢建造一家生產工廠，並計畫在2029年前實現年銷售10萬輛汽車的目標。而武漢工廠將生產其首輛純電動車Lotus 4x4休旅車。