《國際產業》蓮花跑車傳將IPO 募資數十億英鎊 14:322022/02/21 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國跑車製造蓮花(Lotus)正計畫價值數十億英鎊的首次公開上市(IPO)工作，該公司正與潛在的投資人進行討論，英國的泰晤士報首先報導了該消息，但是沒有引述消息來源。 預計蓮花最早將在2023年於上海進行公開招股工作，但也不排除在倫敦或紐約展開業務。 報導還指出，蓮花正著手在中國武漢建造一家生產工廠，並計畫在2029年前實現年銷售10萬輛汽車的目標。而武漢工廠將生產其首輛純電動車Lotus 4x4休旅車。 廣閎科今起公開申購 3月上櫃 富力欠工資 倫敦建案傳出停擺 #蓮花 #跑車 #IP #數十億 #英鎊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蓮花創新 推智能油霧回收空清機 04:102022/02/21 產業特刊 新遊戲、IP授權帶動 智冠網龍營運點火 04:102022/02/16 產業．科技 百達翡麗寶島鐘錶 打造形象店 04:102022/02/16 時尚消費 匯率期貨趨勢專欄－地緣政治風險 推升美元 04:102022/02/16 證券．權證 《半導體》智原ASIC提供工業級後援服務 加速自動化 09:092022/02/18 財經 iPhone神秘功能曝光！通話時按一鍵 噪音消失人聲超清楚 16:282022/02/15 科技 王建煊、谷月涵都願意為他背書 從問題學生變人生勝利組的夢想家 12:202022/02/20 財經 大陸實體經濟直接融資需求旺 A股排隊IPO企業逾800家 10:062022/02/14 兩岸 可摺疊iPhone最新概念圖曝光！郭明錤預測這時間點上市 11:542022/02/16 科技 蘋果iPhone「一代神機」掰了！這款被淘汰、不能維修 15:052022/02/16 科技 印度國營人壽保險公司申請上市 將創印度最大IPO案 21:192022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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