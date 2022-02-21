國民黨桃園市議員黃敬平18日在臉書爆料，自己聽到立委呂玉玲或是前行政院新聞局長蘇俊賓將參選桃園市長選戰，不過遭到呂玉玲和蘇俊賓的否認。之後，黃又踢爆，有媒體人跟他說，國民黨在過年前就有和呂玉玲、魯明哲和萬美玲三個立委協商，但過程不到5分鐘，快到令他感到怎麼這麼草率。

對於國民黨在桃園市長選戰布局，黃敬平19日在政論節目「周末版鄭知道了」上爆料，有個媒體人跟他說，在過年前，國民黨內就找了呂玉玲、魯明哲和萬美玲三個立委來談桃園市長選戰，其中一個藍營大老就問魯明哲，「你要不要選桃園市長，還是你對桃園市長有何看法」？然後魯明哲回應，「我支持邱奕勝議長」，這時，藍營大老表示，「邱奕勝不選，你支持他個X」？但魯明哲還是表達力挺邱奕勝的態度，藍營大老聽完魯的回應直言，「好，你支持他，不管他選不選，你都不選了」。

黃敬平直言，其實魯明哲並沒有把話說死，因為魯只是表達支持邱奕勝，但沒說不選，可是藍營大老就認為魯支持邱奕勝，所以不選。接著藍營大老問萬美玲的參選意願，萬就回應「我和魯明哲一樣」，藍營大老一聽就說，「你跟魯明哲一樣，你們兩個都支持邱奕勝，那你也是不選，那就換呂玉玲來選，她當三屆立委，你們兩個不到一屆，那就這樣敲定了」。

黃敬平指出，但呂玉玲也沒講要不要選，呂也是很大器表示，只要黨怎樣決定支持，都會配合。黃直言，如果真的是這樣不到5分鐘的草率協商，就討論出候選人，民眾能夠接受嗎？

針對黃敬平日前在臉書踢爆為桃園市長參選人，呂玉玲18日表示，不知道消息怎麼來，但若國民黨確定人選，她一定全力支持。蘇俊賓19日則在臉書表示，有生之年確實想再回饋社會，但不見得是政治，也不會是現在，取之於社會的，他一定會還給社會。