台南市北區發生計程車卡橋墩車禍，後方車輛塞車回堵。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

長榮便橋車禍卡橋事故引發後續車輛塞車回堵。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市有「最陡陸橋」之稱的北區長榮路5段便橋，為北區通往東區要道，21日上午10時許發生計程車擦撞橋墩，車身打橫卡在陸橋南向北入口，張王姓司機擦挫傷送醫，造成車輛回堵塞車，有如「蘇伊士運河卡船陸橋版」，警方找來拖吊車，費時1小時半排除障礙，恢復通行。

北區長榮路5段是東區與北區來往要道，因南鐵地下化工程，路面正施工，工程單位暫時打造1座供車輛往來的鋼材便橋，開通時一度遭民眾詬病坡度過陡，橋身為L型又過窄，不利通行。

台南市21日上午10時許，一輛小黃計程車南向北行經陸橋，在入口時，63歲張王司機疑似要超車未注意車前狀況，擦撞橋墩，張王胸口受傷送醫，車身橫向堵住陸橋口，猶如長榮海運卡蘇伊士運河的「大排長榮」陸橋版，民眾見狀報警。

警方一面通報拖吊車，一面派員實施交管，封鎖開元路進入長榮路5段車道，引發周遭路段大塞車，不少上班車主因需改道，抱怨迭起。警方在上午11時30分完成現場測繪蒐證，找來警用拖車拖走事故計程車，排除交通障礙，路口恢復通行。

張王男子因受傷送往成大醫院治療，警方正等他病況緩和，再通知他到案調查，釐清事故詳細原因與責任。