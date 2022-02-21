中澳關係近年持續惡化。澳洲國防部日前宣稱，澳洲巡邏機遭中國海軍艦艇用雷射光照射，澳洲總理莫里森更譴責，這是「恐嚇行為」。但有接近大陸軍方的人士接受《環球時報》採訪時則反批，這種雷射測距裝置根本不具威脅性，澳洲是在造謠生事、無病呻吟。

澳洲國防部當地時間19日發布新聞稿稱，澳一架P-8A 海神巡邏機在澳洲北部海域上空飛行時，探測到有雷射光照射該軍機。「雷射光被探測到來自一艘中國海軍艦艇。」

《環球時報》稱，莫里森20日稱，「這是一種毫無根據的恐嚇行為……澳洲永遠不會接受」，他要求中方就此作出解釋。澳反對黨工黨也順勢要求「以最強烈的措辭譴責中國」。

報導指出，近些年，西方國家對中國類似的指責並不罕見，而且情節類似。公開報導顯示，2020年2月，美國海軍一架P-8A海神海上巡邏機在關島以西的國際海域上空，聲稱「被解放軍驅逐艦用雷射光照射」。2018年至2019年，美方至少三次宣稱其軍機「遭中方海軍艦艇或地面基地雷射光照射」。對此，中國軍方都進行了批駁，稱美方的指責毫無根據，純屬捏造。

報導引述，中國軍事專家宋忠平說法表示，綜觀美國、澳洲偵察機對中國實施抵近偵察的過往，可以斷定是澳洲惡人先告狀。首先，假設澳軍機機載感測器捕捉到中國艦艇的雷射光，那麼同時需要公佈其當時距離中國艦艇的距離，才能客觀判斷這是不是中國艦艇在必要形勢下採取的防禦或反制手段。另外一種可能性是，澳洲作賊喊捉賊，自己做了虧心事，卻反過來炒作「中國威脅論」。

另有接近軍方的分析人士表示，一般來說，現在的艦艇在近程防空武器上都配置有雷射光測距裝置，也就是雷射光測距儀。這是一種民用技術，在現實生活中經常用到。艦艇上的雷射光測距儀主要用於判斷目標到艦艇的距離，並不具有威脅性。這對於專業軍人而言一清二楚，拿這種上不了檯面的話題製造輿論，充分說明澳洲軍方是無病呻吟，嘩眾取寵。