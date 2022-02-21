新店傳工安意外 怪手挖斗突掉落 7旬工人遭砸命危 15:312022/02/21 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區秀水路某工地今（21日）下午1時許傳出工安意外，工人操控怪手時疑因挖斗未固定好，怪手旋轉時挖斗突然掉落砸傷76歲王姓工人。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區秀水路某工地今（21日）下午1時許傳出工安意外，工人操控怪手時疑因挖斗未固定好，怪手旋轉時挖斗突然掉落砸傷76歲王姓工人。（翻攝） 新北市新店區秀水路某工地今（21日）下午1時許傳出工安意外，工人操控怪手時疑因挖斗未固定好，怪手旋轉時挖斗突然掉落砸傷76歲王姓工人，警消獲報到場，王男已無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救，詳細事故原因待進一步釐清。 新北安坑輕軌 力拚年底通車 新店賣場清潔工猝死 檢警相驗排除他殺 #挖斗 #怪手 #工安意外 #砸傷 #新店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新店公寓大樓突竄濃煙 警消破門救出昏迷男子送醫 12:432022/02/14 社會 新店銀河洞瀑布景觀餐廳是違建 占用山坡地未拆 負責人被訴 17:052022/02/15 社會 新店婦過馬路遭雙載機車擦撞 頭部撞地昏迷送醫 23:592022/02/07 社會 松山機場二航廈工安意外！工人自高處墜樓管道間 命危送醫 10:312022/02/19 社會 擴增18站 新北通勤綠廊306路線供選擇 04:102022/02/12 地方新聞 甜美妹子正職竟是開卡車怪手！ 脫工作服秀辣照網暴動 18:462022/02/14 娛樂 新店公寓氣爆驚悚畫面曝 一聲巨響鐵窗炸飛 1命危3傷 06:142022/02/14 社會 新店、瑞芳「地政專車」2／23、2／25出動服務 15:412022/02/21 區域情報-新北 馬靴女Ｋ歌持酒瓶砸人 挺身護男友遭砸傷 09:482022/02/03 社會 怪手沒綁好翻覆路中間 警民花4小時吊起 12:252022/02/20 社會 新北市府副發言人蔡畹鎣今請辭 宣布投入新店區議員選戰 18:072022/02/18 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。