新北市新店區秀水路某工地今（21日）下午1時許傳出工安意外，工人操控怪手時疑因挖斗未固定好，怪手旋轉時挖斗突然掉落砸傷76歲王姓工人。（翻攝）

新北市新店區秀水路某工地今（21日）下午1時許傳出工安意外，工人操控怪手時疑因挖斗未固定好，怪手旋轉時挖斗突然掉落砸傷76歲王姓工人，警消獲報到場，王男已無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救，詳細事故原因待進一步釐清。