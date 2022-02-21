嘉義縣衛生局去年5月在水上鄉某民宅查獲僅國中肄業梁姓男子當牙科密醫，非法替人做假牙、根管治療，被判有期徒刑1年4個月確定。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局去年5月在水上鄉某民宅查獲僅國中肄業梁姓男子當牙科密醫，非法替人做假牙、根管治療，被判有期徒刑1年4個月確定，衛生局除呼籲民眾選擇合格牙醫機構，也說全縣鄉鎮牙科照護涵蓋率100％，鼓勵民眾樂齡假牙補助可善用各服務據點，以免延誤治療。

衛生局指出，梁姓男子2011年至2013年間曾因非法執行牙醫或醫師醫療業務遭查獲，被法院判有期徒刑1年2個月，緩刑5年，結果梁男在緩刑期滿後，又在水上鄉以相同手法犯行，去年5月經民眾向衛生局檢舉，衛生局與警方合力後將梁男移送法辦，日前嘉義地方法院依違反醫師法，判梁男1年4個月，緩刑5年，併易科罰金10萬元。

嘉義縣正大力推動樂齡假牙補助，嘉義縣長翁章梁說，嘉縣有合格牙醫診所56家，為強化偏鄉牙醫醫療，衛生局爭取扶輪社捐贈口腔保健醫療專車，結合牙醫師公會深入阿里山鄉豐山、來吉、梅山鄉太和、番路鄉隙頂、鹿草鄉下潭及中寮、東石、六腳等無牙醫村巡迴服務，積極布建可近性服務。

衛生局表示，迄今已有39家合約院所、56處服務據點、5家衛生所提供假牙裝置服務、近60位牙醫師加入，鄉鎮牙科照護涵蓋率100％，鼓勵民眾樂齡假牙補助可善用各服務據點，牙醫就醫應尋求正規醫療管道，以免延誤治療，危害身體。