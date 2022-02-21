理仁建設在台中的市中心打造迷宮，運用綠色植牆設計出錯落的石頭小徑。（盧金足攝）

「理仁美感聚落、周末市集」，就位在捷運市府站前，立即在網路躍上拍照打卡熱點。（盧金足攝）

理仁建設在台中的市中心打造迷宮，運用綠色植牆設計出錯落的石頭小徑。（盧金足攝）

「理仁美感聚落、周末市集」限定每周六日開放到4月17日為止。（盧金足攝）

台中捷運綠線通車，帶動沿線美食與旅遊商機，位在西屯區市府捷運站前，出現800多坪綠意迷宮，由理仁建設規畫的大型迷宮的祕境，以植栽打造綠色圍籬，蜿蜒如前往桃花源路徑，吸引很多民眾來探索，在寸土寸金都市叢林，媲美國外迷宮景點，坐捷運就能到，不用搭飛機出國，也有旅遊的感覺。

台中「豪宅一哥」聯聚建設旗下的理仁建設，繼首案推出的「理仁柏舍」美感公園後，再度發揮創意接地氣，在台中捷運綠線市府站前，呈現一座綠意盎然又充滿探索趣味的迷宮，名為「理仁美感聚落、周末市集」，就位在捷運市府站前，立即在網路躍上拍照打卡熱點。

聯聚建設總經理王于娟表示，理仁建設在台中的市中心打造迷宮，運用綠色植牆設計出錯落石頭小徑，訪客從台灣大道與文心路進入迷宮，驚艷竟在繁榮的大都市有這塊綠洲園地。

「搭捷運就能到！」王于娟說，從迷宮祕境出發，理仁建設提出探索六種生活方式，包括冒險家、領航旅行者、自然探索者、慢活遊俠、美感生活實踐家。

理仁建設與這塊800多坪的土地結緣，地主購入60年的土地，也見證台中市都市的發展與變遷，尤其7期、5期近年來因政經遷移到該地，一甲子的守護，在土地開發前以祕境方式讓更多人可以一起建立美好的回憶。

「理仁美感聚落、周末市集」限定每周六日開放，理仁建設特別規畫手作課程，還有「瘦子咖啡」品牌進駐，小農市集等，一座城市，一處美感聚落，被稱為城市最美的風景。

聯聚建設董事長江韋侖表示，建築就是城市的風貌，抱持「與環境對話」的設計態度，從「理仁柏舍」到「理仁奕舍」，都傳達飲水思源，不忘本不忘根的美德，希望打造自然共生的住宅，新冠肺炎疫情變全球生活步調，但改變不了人的善良初心，希望以迷宮祕境與大家共享舒適自在空間，發現都市中迷人的景觀。

理仁建設推出的「理仁美感聚落 周末市集」，地點位在台中市大墩二十街、大恩街口（捷運市政府站二號出口），開放日期到4月17日止，每周六日限定，時間上午11時到下午5時，參觀民眾須遵守防疫規定，佩戴口罩、落實實聯制、掃QR code等，確保城市安全。