台北、台南、嘉義、台中等市議會相繼通過食品安全自治條例修正案，要求瘦肉精零檢出，但被中央宣告無效後，聲請釋憲。由於大法官22日即將召開憲法法庭審理此案，台南市議會國民黨團21日籲請大法官們延續最新的第785號及先前一系列釋字，捍衛人民的健康權，宣告各地方縣市政府針對萊豬、核食訂定的嚴格食安自治條例合憲。

「地方自治有理、人民健康要顧」，黨團指出，萊克多巴胺對人體的危害眾所皆知，國民黨團提案並增修食安自治條例條文嚴格把關，台南市議會也在2020年12月1日通過增訂條文，但隔年行政院卻來函指食安條例違法，市議會3月要求釋憲，黨團所做的一切努力都是為了人民健康把關，要求「零檢出」何錯之有？民進黨政府為何要把簡單的事情複雜化，人民健康不是所有執政者都應該擺在第一位的執政目標嗎？

黨團還說，依據《中央法規標準法》第11條規定，法律不得牴觸憲法，命令不得牴觸憲法或法律；健康權是憲法保障的基本人權，民進黨政府怎能用行政命令推翻？國人的健康不是民進黨談判國際貿易的籌碼，請各縣市議會一起站出來捍衛《地方制度法》，不容民進黨抹殺地方民意機關的權利。

黨團強調，依據《地方制度法》，台南、台北、台中及嘉義的食安自治條例，都是為了保障人民的健康權，國民黨團籲請參與審理的大法官們，繼續捍衛憲法所保障的基本人權，讓尊重生命的現代民主法治精神真正彰顯。