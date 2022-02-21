桃園機場航警家庭群聚再＋1，為航警媳婦，因到醫院照顧航警確診孫女而染疫，因已匡列居隔，並無社區足跡，累計航警案已有未滿5歲孫女、20餘歲女兒、妻子和媳婦共5人陸續染疫，衛生局長王文彥提醒，周末為228連假，防疫仍不可鬆懈。

中央流行疫情指揮中心21日公布桃園新增1例本土個案，另有8例境外移入個案（4例為航班落地採檢陽性、4例為檢疫期間採檢陽性）。其中本土個案為桃機航警案19763的媳婦（案20163），是20多歲女性、Ct值為19.4，因陪同其女兒案19861入院照顧隔離治療，2月16日採檢陰性，18日起出現輕微症狀，於20日再次採檢確診，因已匡列居隔，並無社區足跡。

衛生局長王文彥提醒，本周末為228連假，各觀光景點應維持人流管控、加強實聯制、體溫監測及清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，如減少不必要之外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩以及勤洗手等，防疫仍不可鬆懈。

新聞處長詹賀舜表示，今日無相關個案公共場所足跡，而桃園社區採檢站今日共採檢97人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1278人，其中陰性10萬1018人、陽性163人，檢驗中97人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

民眾如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。