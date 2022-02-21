智動化技術服務專家羅昇企業(8374)於2月21日到26日，參加「TIMTOS x TMTS2022」聯展。本次羅昇的展出主題為「智慧機械資料蒐集及整合」，結合友通的工業電腦、台達DIAView工業圖控系統和松下網路AI攝影機等知名廠牌的軟硬體設備，並攜七大類別產品，包辦智慧工廠的設備和關鍵零組件，展現羅昇深耕自動化領域的豐富成果。

「TIMTOS(台北國際工具機展) x TMTS(台灣國際工具機展)2022」聯展，由國內兩大工具機展首度結盟辦理，採6天的實體展及一個月的線上展。TIMTOS x TMTS是台灣2022年上半年首發的國際性工具機大展，也是疫後臺灣最大規模展覽，近千家廠商共襄盛舉。

羅昇企業總經理李長堅指出，疫情改變人們的經濟、工作與生活模式，企業也面臨疫情中缺工、缺人力的情況，開始意識到數位轉型的重要性，致使自動化元件、機械手臂和相關工具機零件的需求大幅提升。而羅昇企業提供綿密完整的關鍵零組件，可協助企業加速邁向智能自動化。

本次羅昇的展出主題為「智慧機械資料蒐集及整合」，透過友通的工業電腦及台達DIAView工業圖控系統，蒐集所有控制器狀態跟資訊，並搭配松下網路AI攝影機，即時監控現場情況。經由整合各知名廠牌的機械設備和技術，加速產業數位化轉型。

同時羅昇也展出各式智慧機械展品，依過往經驗及客戶需求彙整，將主要產品分為變頻、伺服、感測、控制、運動控制、機械元件、流體等七大類別產品。伺服和變頻方面，包括伺服壓床、伺服沖床等；控制方面，有PLC(可程式控制器)、溫度控制器等；運動控制方面，有Ewellix升降柱搭配達明機器手臂，從事上下料取放的工作；機械元件方面，包括高精密減速機、精密行星齒輪減速機等諸多自動化元件，囊括多元品牌且產品品項高達數十種。