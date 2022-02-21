群創深耕校園計畫，全面啟動線上、線下校園徵才活動，率先打造業界唯一「未來招募中心」，吸引求職者可親臨元宇宙空間，透過沉浸式虛擬體驗，一窺群創廠區虛擬現實之全貌。同時，群創亦透過「未來招募中心」，將可快速發掘及網羅智能製造、研發、AI、大數據及跨域菁英人才。群創今年更預計擴大招募逾千名生力軍及推出一系列校園深耕計畫，將齊心合力攜手打造新世代人才舞台。

今年群創校園招募推出業界唯一虛擬實境「未來招募中心」，採用AR/VR虛實互動技術，打造沉浸式虛擬空間，以模擬親臨廠區的方式進行全方位的即時導覽。另結合一站式求職[email protected]行動招募2.0平台，以雲端虛擬助理與聊天機器人達成零接觸服務，求職者可不受時間、空間限制進行線上面談，更可快速詢問職缺問題、查詢進度、面試結果。「未來招募中心」更建置產品展示中心，曝光多項關鍵技術與創新產品，讓學生及求職者「眼」見為憑、親臨其境，了解顯示科技產業的最新前瞻技術及卓越創新產品，歡迎全方位菁英人才一同加入群創。

2022群創校園徵才計畫，鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所優秀人才，更擴大至台大、成大、清大、交大、中字輩學校以及多所科技大學。今年群創提供更具競爭力及優渥的薪資水準，大學畢業關鍵職位最高可至46000元，碩士畢業關鍵職位最高可至58000元，績效獎金另視部門及個人表現而定。群創積極走入校園發掘潛力新秀，推出產學合作、Innostar暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講等校園深耕計畫，同時更推出大學畢業生「極致 獨角獸 計畫」預聘方案，符合資格者將發放預聘獎金十萬元，讓求職新鮮人可優先取得職場門票。