行政院指示教育部及體育署懲處我國冬奧滑冰女將黃郁婷，被外界質疑是「大砲打小鳥」。對此，教育部長潘文忠今天表示，黃郁婷一而再，再而三的不當言行，深深傷害了國人的感情，體育署將在2周內召集中華奧會及滑冰協會開會討論，以對她進行處分。

黃郁婷在美國備戰北京冬奧訓練期間上傳身著大陸隊服裝的影片而引起爭議，她之後坦言這樣的行為不適當，並向國人道歉。不過，她並未因此收斂，在大陸參加冬奧比賽時，又發表「就像在主場作戰一樣」的不當言論。

黃郁婷在冬奧成績不佳，但口氣不小，比賽結束她在臉書寫：「以下開放仇恨者、酸民們、Haters留言」，她同時又將這些話放到微博上，但卻加了「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北」，諷刺國人一直在「靠北」她。

對於黃郁婷的行為，行政院指示教育部及體育署要懲處她，引起外界非議，中廣董事長趙少康表示，蘇貞昌大院長、蔡英文大總統，去追殺一個30幾歲的小女生、運動員，讓人家笑掉大牙。

潘文忠今天出席「111年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮」前接受媒體採訪，對於黃郁婷事件，他表示，國人對於運動選手有非常大的期待及鼓舞，譬如去年東京奧運，全國民眾不分黨派立場，為我國參賽選手加油，就是一個具體的表現。

潘文忠進一步指出，黃郁婷在穿大陸隊服事件後，又出現不當的行為，尤其賽後在個人臉書上發表具挑戰性及挑釁性的言論，這已經不是一次不小心而已，一而再，再而三以不適當的攻擊來對應國人，讓人深感遺憾。

潘文忠說，政府補助選手的訓練經費，都是來自人民，國人對選手也有非常大的期待。對於黃郁婷的不當行為，體育署會在2周內做出懲處，同時建立起代表國家參賽選手的相關規範，也告訴選手所有言行要符合國人期待。