北市刑警大隊在熊谷氣球館查獲144隻裝有笑氣的鋼瓶。（警方提供／李文正台北傳真）

警方查144瓶笑氣鋼瓶 3人聽聞裁罰30萬笑不出來

北市刑警大隊為杜絕笑氣亂象，本月18日在新北市一處鐵皮屋內查獲144瓶笑氣鋼瓶，現場21歲簡姓等3人以小廣告傳單招攬生意，派「小蜜蜂」載送至酒店、旅館以及KTV，遭警方查獲時，簡男得知最重將裁罰30萬元，當場嚇傻臉都綠了。

警方表示，21歲的簡男、34歲林男、25歲葉男，向氣體工廠分裝笑氣，並在鋼瓶上印有「熊谷氣球館」，當有客人打電話詢問，公司就會安排「小蜜蜂」就近配送，依每公斤1000元的價格銷售，另外鋼瓶則收取1000元押金，還附有氣球，供客人現場吸食使用，使用完畢再由「小蜜蜂」回收鋼瓶。

警方表示，自2020年10月起，行政院環保署公告「笑氣」列為關注化學物質，北市政府更針對可能吸食笑氣營業場所訂定「台北市笑氣管制行政規則」法規，若有業者發現鋼瓶，都應主動通報，北市警方18日會同環保局稽查大隊，當場查獲144鋼瓶，當場查扣鋼瓶、氣球10餘箱的廣告名片等。

全案依違反《毒性及關注化學物質管理法》移請新北市環保局裁罰，最重每人將處30萬元罰鍰。警方提醒，19日桃園地區剛發生男子一邊吸笑氣、一邊開車，蛇行後自撞路樹，駕駛獲救後精神恍惚，顯示不當使用笑氣會影響自己、他人的安全。

刑警大隊表示，笑氣在常溫下無色無味，吸食者因不易察覺，常有吸食過量的情形，嚴重者將會有生命危險，另外販賣笑氣也將依法裁罰，若致人受傷或死亡，可處7年以上有期徒刑，北市警方將秉持市長柯文哲要求，協助追查笑氣源頭以維民眾健康。

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