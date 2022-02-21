福島食品今起開放進口，但外界質疑預告期僅10天，且蒐集到的意見僅30多則，政府背棄2018年的公投結果開放正當性何在？衛福部長陳時中今表示，福食議題曾舉辦公投，有數百萬人參與，即便預告期只有10天，仍然不是新議題，若有強烈反對意見，平台就在那裏，政府將持續依國際標準、科學根據進行開放，積極把關食安。

陳時中表示，福食議題正是因為曾舉辦過公投，有好幾百萬人參與，因此大家對這議題不是說不了解，所以預告期雖然只有十天，但也不是新議題，若外界有強烈反對意見，平台就在那裏，自然就會送出來。

陳時中指出，整體蒐集到的意見，贊成的有十七件，反對的有四件，提供相關精進作為的有十五件，綜括所有意見，與政府原先公告的方向沒有相違背，因此決定開放，至於政府開放的根據是依照國際標準、科學根據，符合人民健康的原則來把關食安。

至於開放福食進口後，我方的檢驗量能是否足夠？陳時中回應，以往日本食品大概檢查一萬七千多件，未來預估會多八千件，而現在的檢驗量大概是六萬九千件，因此只要日本食品進口，檢驗都會完整，且產品標示上也有一定規定，若販賣商要避免大眾的不了解，自然會把標示做得比政府規範的更嚴格、更清楚，讓民眾能夠清楚辨識。