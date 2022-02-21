寶德（3349）專注於電競周邊產品設計及製造，為專業之國際ODM廠商，主要產品包括電競滑鼠、電競鍵盤、大型發光桌墊、手機遊戲搖桿、視聽娛樂裝置、影像裝置、觸控筆等。預計於3月下旬掛牌上櫃，目前公司資本額為3.39億元。

寶德從事電腦週邊產品之研發及生產等ODM業務，產品包括辦公室使用的滑鼠，以及電子遊戲競技（Esports，俗稱電競）使用的滑鼠、鍵盤、耳機及新興手遊控制器機等，相關產品種類廣泛。其中遊戲機及手機所使用遊戲控制器等週邊產品，為國內最專業一條龍服務之主要供應商，客戶涵蓋全球電競前五大品牌商。寶德每年營收穩定成長，2020年營收8.13億元，年成長53.99％，2021年營收12.31億元，年成長51.36％，連續兩年營收成長幅度超越50％。

寶德近年來持續規劃將產品應用領域擴展至非電競市場，如投入筆電及平板電腦用之觸控筆開發，客戶涵蓋筆電及平板產品之品牌零售商與系統廠的system bundle 領域，包括取得微軟認證之電容筆、磁吸筆、Apple Pencil兼容筆、雙模筆等，故公司目前雖以銷售電競週邊應用產品為主，但在建立電競產業口碑後，亦可吸引更多客戶及多元產品線之合作。