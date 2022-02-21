兩年前，西班牙男子網球選手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）在ATP巡迴賽巴西里約公開賽，贏得個人生涯ATP巡迴賽首勝，如今在同一站賽事他勇奪冠軍，並以18歲的年紀，成為ATP 500等級賽從2009年設立以來，最年輕的賽事冠軍。

阿卡瑞茲在里約公開賽男單決賽以6比4、6比2擊敗阿根廷好手舒瓦茲曼（Diego Schwartzman），這是他生涯ATP第2冠，獲勝當下他欣喜若狂，賽後接受場邊訪問時表示：「真不敢置信！這一個禮拜我的狀態很好，度過了很棒的一周。這是等了好長一段的第一場紅土賽事，我很滿意自己的表現，現在我的感覺太美好啦！」

阿卡瑞茲在場上展現出超齡的成熟度，不讓壓力擊垮自己的信心，用手中的球拍打出一記記好球，他說：「這或許是我的特色吧，我具備多樣的打法，這是贏得比賽冠軍的要素之一。」

兩年前阿卡瑞茲在巴西大城里約熱內盧的比賽獲勝時，當時世界排名才406，隨著這座冠軍到手，最新世界排名可望首度爬到前20。

落敗的舒瓦茲曼其實近況也不錯，上周在阿根廷布宜諾斯艾利斯ATP賽事也打進到決賽，他也是里約公開賽2018年的冠軍，他說：「我認為在南美洲舉辦的紅土賽事給我很多信心，分數及比賽節奏。老實說當我結束澳洲賽事回到家時狀況很差，但我在南美洲晉級到準決賽，也兩次打進決賽，雖然落敗，但我是輸給在那站賽事最棒的球員。」