寶德(3349)將於3月下旬掛牌上櫃，公司專注於電競周邊產品設計及製造，為專業之國際ODM廠商，產品核心價值在於讓使用者有更好的使用體驗，主要產品包括電競滑鼠、電競鍵盤、大型發光桌墊、手機遊戲搖桿、視聽娛樂裝置、影像裝置、觸控筆等。寶德是全球電競周邊市占前五大品牌商的供應鍊。去年前三季寶德稅後淨利為0.56億元，毛利率達19.4%，EPS為1.64元。

寶德近年營收穩定成長，109年營收8.13億元，較108年成長53.99%；110年營收12.31億元，較109年成長51.36%，連續兩年營收成長幅度超越50%。目前公司資本額為3.39億元。

寶德創立於民國86年，從事電腦週邊產品之研發及生產等ODM業務，產品包括辦公室使用的滑鼠，以及電子遊戲競技(Esports，俗稱電競)使用的滑鼠、鍵盤、耳機及新興手遊控制器機等，相關產品種類廣泛；其中，遊戲機及手機所使用遊戲控制器等週邊產品，為國內專業一條龍服務之主要供應商，客戶涵蓋全球電競前五大品牌商。寶德具有完整、堅實的研發技術團隊及專利創新能力，擁有的專利達4百多件，累積豐富經驗，可以快速達成客戶所交付的工作任務，透過與客戶良好的合作關係與信賴基礎，彼此締造出具有領先市場的創新差異化產品，為雙方開創雙贏的契機，讓客戶們能專注於未來的市場規劃與布局。

寶德公司近年來持續規劃將產品應用領域擴展至非電競市場，如投入筆電及平板電腦用之觸控筆開發，客戶涵蓋筆電及平板產品之品牌零售商與系統廠的system bundle 領域，包括取得微軟認證之電容筆、磁吸筆、Apple Pencil兼容筆、雙模筆等，故公司目前雖以銷售電競週邊應用產品為主，但在建立電競產業口碑後，亦可吸引更多客戶及多元產品線之合作。

董事長盧賀隆表示，「寶德提供人性與科技間的橋梁」，是寶德研發團隊堅持的核心理念，寶德的研發團隊從不曾間斷地運用科學方法分析與統計人們的使用習慣與情境，從中研發萃取出最適合人性操控的科技，多年來成功創新了人機介面的定義。隨著遊戲產業發展之趨勢與需求，快速因應市場並推陳出新產品以及具備完整的研發團隊與技術服務經驗，無疑是寶德公司最大的競爭利基。