明道飆童星「媽的」翻臉不錄 星媽求公審卻慘遭全網打臉！

41歲男星明道昨被陸網曝光錄賀年影片的花絮，明道受不了童星果果不斷調皮、狂NG，最後忍不住飆粗口「X的，不要浪費我時間」，最後明道還不耐煩地站起身怒罵「等妳玩完了再拍」，直接生氣離場，影片引發正反兩面評價，對此，果果媽媽今（21日）則寫下長文道歉，並強調，她沒料想到影片會影響到明道的名聲和演藝生涯，至於網友都猜她PO影片是要大家攻擊明道，但果果媽仍強調，主要是她過錯引起。

果果媽媽表示，她拍影片是想記錄孩子進劇組，但沒有想到影片會引發後續討論，甚至影響明道的名聲，果果媽原本想說，自知做錯事就閉嘴，但看著網友批評聲浪不斷，讓她決定親上火線還原現場，果果媽媽表示，果果將滿6歲，女兒個性本就活潑好動，她也常叮嚀果果要記好台詞、不要浪費劇組時間。

明道受不了童星果果不斷調皮、狂NG，最後忍不住飆粗口、直接走人。（圖／取材自微博）

未料，明道卻因爆粗口和暴走而遭網友撻伐，對此，果果媽媽緩頰說，明道是主演、戲多很勞累，對果果反感再正常不過，同時，果果媽媽也強調，明道在拍攝期間都會請劇組和果果吃東西或買禮物，直呼明道是好人。

果果媽認為，明道是想告訴果果最基本的尊重和配合，甚至替她教育女兒，強調一切都沒毛病，而她也重申：「我欠明道一個道歉，希望大家理解明道，他還是一個很不錯的人，而我卻在影響一位男星的演藝事業，深感內疚，歉意！」最後，果果媽也向明道喊話：「明道，對不起，緣起拍戲，希望你能原諒我的過失」。