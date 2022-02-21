最強寒流來襲，帶動火鍋業績大爆發，王品集團旗下平價火鍋品牌「石二鍋」單日就創千萬元業績！昨（2/20）日全台最低溫來到7.2度，高達20個縣市發布低溫特報，冷颼颼的天就想吃熱騰騰的鍋，「石二鍋」不僅現場大排長龍，外帶、外送業績成長更驚人，整整翻了4倍以上。

看準寒流商機，「石二鍋」也推出外帶優惠，即日起至2/28日止，外帶生食鍋物滿500元即贈刮刮卡一張、滿1000元贈兩張，以此類推，不僅人人有獎、中獎率100%，憑發票還可再抽一年份石二鍋。

天冷想嗑火鍋又懶得出門，免排隊的外送火鍋是懶人首選，麻油爆炒蒜頭、洋蔥香氣噴發，注入柴魚高湯成為「石二鍋」最經典的石頭鍋，搭配雪花牛、季節時蔬、漿餃副食，再來一杯「石二鍋本體」檸檬冬瓜冰沙，煮好的療癒火鍋直送到家，助攻外送業績比往常成長2倍以上。

疫情改變大眾飲食習慣，更多人嘗試外帶生鮮回家自煮，「石二鍋」也貼心地推出單人、雙人、多人3款外帶生食鍋物組，讓你省去到超市採買鍋底、肉品、配料的麻煩，透過網路預約，石二鍋就可幫客人搞定。只要988元佛心價的「精選火鍋外帶組」，最適合3-4人親友聚餐，集合超人氣石頭鍋、勁辣香濃的辣姊鍋；840g牛豬雙拼或全牛肉盤；還有芋香貢丸、爆濃海鮮球、百頁魚豆腐等明星丸餃，想補充蔬菜纖維，也可加購150元高麗菜+好菇拼盤。台灣人愛吃鍋的實力不容小覷，「石二鍋」平均單日可賣兩千組生食鍋物，寒流來襲更一舉翻倍突破四千組，天冷就靠吃鍋暖起來。

即日起至2/28日止，外帶「石二鍋」生鮮鍋物滿500元，即贈「虎你好禮」刮刮卡一張、滿1000元贈兩張，以此類推、限量45000張送完為止。除了刮刮卡中獎率100％外，憑發票登錄石二鍋官方line 帳號，還有機會抽中一年份石鍋券(價值2856元)！此外，「聚 北海道鍋物」也推出「滿千送千」外帶優惠，至2/28日止，加入官方line帳號，外帶鍋物滿1000元就送「聚LINE官方$100折抵券」10張，3/1-4/30日消費滿千元即可折抵一張，每次每桌最多兌換一張。