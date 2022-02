魚丁糸《池堂怪談》獲選「Hit Fm年度十大專輯」。(Hit Fm聯播網提供)

魏如萱《HAVE A NICE :DAY!》獲選「Hit Fm年度十大專輯」。(Hit Fm聯播網提供)

「Hit Fm年度十大專輯」從2021年發行的100多張華語專輯中,票選出10張最值得推薦的音樂作品,今公布名單分別是Karencici《99%Angel》、YELLOW黃宣《BEANSTALK》、icyball冰球樂團《我好斯文》、李權哲《愛情一陣風》、馬念先《Mama Jeans and Daddy Shoes》、韋禮安《Im More Sober When Im Drunk》、魚丁糸《池堂怪談》、蔡健雅《DEPART》、盧廣仲《勵志論》、魏如萱《HAVE A NICE :DAY!》。

Yellow黃宣得知《BEANSTALK》獲選「Hit Fm年度十大專輯」好消息,開心感謝Hit Fm的DJ及聽眾支持,希望將這份喜悅分享給歌迷們。韋禮安的《Im More Sober When Im Drunk》獲年度十大專輯,也是第一次有全英文的音樂作品入選,「其實在發行前很緊張大家對這張專輯的想法,但很高興歌迷至今給的迴響都很棒」。魏如萱的《HAVE A NICE :DAY!》獲年度十大專輯,她開心祝福大家都可以每天都好好的、每天都很幸運,小小心願就是已停辦2屆的hito流行音樂獎頒獎典禮順利重啟,很想站到舞台上唱歌給每晚陪伴她節目的聽眾粉絲們聽。

Tanya的《DEPART》這張專輯因疫情爆發而開始出發,每個人都要跟世界隔離,她在跟世界沒有接觸的自我空間裡,嘗試自己是否還能進行創作,甚至完成一張音樂作品,是一項巨大挑戰,最後她將一切複雜變成簡單,以一把吉他訴說內心故事。盧廣仲睽違5年帶來補血大作《勵志論》,將內心傷口掀開示範包紮方式,純粹且深刻地用音樂表達他屢仆屢起的勵志哲學。盧廣仲表示《勵志論》專輯的管樂樂器都是邀請國外樂手錄製,期望有一天,他專輯裡面的管樂都是自己吹奏的,「也有可能辦不到,但就是要立志才會勵志,這就是人生」。