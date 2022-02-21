民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩與楊寶楨近日在臉書留言「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊」遭質疑公然嘲諷監察院長陳菊外貌。對此，民進黨北市士林北投區議員擬參選人林延鳳痛批，黃瀞瑩等人用年輕、女性、新政治等漂亮的包裝紙將自己包裝得光鮮亮麗，脫下包裝紙後卻與沙文、自大的黨主席柯文哲沒有兩樣，身為女性還帶頭歧視、物化女性，不但可恥，而且可悲。

林延鳳指出，陳菊在黃瀞瑩這個年紀時，已經挺身站在第一線對抗極權政府，為民主運動獻出了寶貴青春，她也因此備受敬仰，成為台灣人心目中最堅強、最溫暖的「花媽」，反觀黃瀞瑩空有一身年輕皮囊，不但對國家毫無建樹，甚至帶頭鼓動女性外貌歧視，兩者同樣身為女性，高度卻天差地遠，令人感慨。

林延鳳表示，民眾黨主席柯文哲過去就涉入過許多歧視女性爭議，如今連黨內年輕女性參選人都拿女性外貌大作文章，顯示這個政黨從上到下都缺乏性平意識，也讓人驚覺民眾黨所謂的「新政治」、「白色力量」只是笑話，其本質比誰都還要更陳腐、更醜陋、更反進步，金玉其外、敗絮其中，相信很快就會被人民看破手腳，淘汰下架。

除林延鳳外，民進黨北市中山大同區議員擬參選人顏若芳、高市旗山美濃等區議員擬參選人李庭慧、高市前金新興苓雅區議員擬參選人鄧巧佩及高市前鎮小港區議員擬參選人黃雍琇等民進黨「湧言會」女性參選人今也同聲譴責黃、楊，痛批二人身為年輕女性竟帶頭嘲諷政壇女性前輩外貌，為社會做了最負面的示範。

顏若芳等人強調，政治上的意見分歧應用理性方式討論解決，而非以攻擊外貌這種最廉價、最卑劣的手段為之，或許陳菊不會把這種言論放在心上，但這種惡質政治文化不應被默許，呼籲二人立刻向陳菊與社會大眾致歉。