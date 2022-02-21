台南市政府防疫記者會公布案20164足跡。（市府提供／洪榮志台南傳真）

中油傳染鏈再擴大！繼昨天歸仁3代同堂家族新增1例確診女性後，台南市21日再新增1例確診病例案20164，為該家族陰轉陽同住未滿10歲的男童，總計此一傳染鍊已造成該家族10人中有4人確診。

台南市政府衛生局指出，案20164為案19862的兒子，Ct值18，由於曾於14日前往幼兒園上學，17日出現流鼻水但採陰，19日三採確診，目前已匡列25人，包括1教師、12學童，一採均為陰性。

台南市政府衛生局表示，高雄案19732鋼鐵工程師於本月12日拜訪歸仁客戶時，儘管拜訪時間不到1個小時，但因該客戶為3代10人同住，加上又有脫下口罩吃東西，導致高雄個案確診後，該家族10人也全被匡列居家隔離。

衛生局還說，此一家族一採全為陰性，但居隔期間先傳出案19862發病確診，其10歲兒子案19949也於17日陰轉陽，成為台南市首起小學生確診案例；至於男童的嬸嬸案20101，19日三採陰轉陽確診後，今天再傳出該家族另名未滿10歲的男童也確診。