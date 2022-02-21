台東縣池上鄉2位讀國小的女孩未到校上課，校方擔心小孩安危，兩次到住處尋找，第2次大力敲門終於獲得小孩回應，立即報警，破門發現屋內燒炭滿是白煙，將女孩及女孩的母親3人救出送醫，目前2小孩暫無生命危險，陳母還在急救中。

台東縣池上鄉大埔村年約45歲陳女，21日上午不明原因將2個念國小的女孩留在家、沒去上課，校方上午發現該2名10歲、12歲女童未到校上課，立即到家中探視，但是大門深鎖、沒有人回應，校方以為母親已帶孩子出門上學，約11時發現，2個孩子仍然沒有上學，立即再度到孩子家中探視，並大力敲門呼喊，忽然聽見小孩子回應聲音，並表示母親在裡面，不願意出門，校方立即報警並聯絡村長到場破門救人。

村長謝德田表示，屋內聞到燒炭味，陳姓女子意識模糊，但還可以回應，還好2個小孩子意識清醒，他協助取得健保卡後，3人都送關山慈濟醫院急救。

他說，陳女多年前和前夫帶著孩子到大埔村租屋，前夫過世後她帶孩子持續住在這裡，靠打零工以及安心上工賺微薄收入，為何沒讓小孩上學又發生燒炭中毒事件，要等陳女清醒後再詢問原因。

台東縣教育處長林政宏表示，陳女家庭原本就是學校列案長期關懷脆弱家庭，將會持續關注。

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