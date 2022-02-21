KPMG於21日發布《2022全球製造業展望》調查報告，針對歐洲、北美及亞太地區11個國家，年營收達10億美元以上、近150位製造業CEO進行問卷調查，以了解2022年他們最關注的議題及面臨的挑戰。

報告顯示，新冠疫情、氣候變遷、地緣政治等因素，使全球製造業高階主管比過往更加關注「雙重轉型」數位轉型與ESG議題。目前供應鏈風險被視為最大的威脅，企業應以「提高韌性」為優先

疫情使製造業供應鏈產生了巨大的影響，導致零組件短缺與成本上漲，這時企業的供應鏈管理更顯重要。多數的企業韌性集中於三種能力：「提升不足的能力」、「改變和適應的能力」，以及「快速從業務中斷恢復的能力」。

超過三分之二（68％）的製造業CEO表示，企業目前需優先完成的事項就是確保其供應鏈如何在快速變化的市場及客戶競爭壓力下仍具有韌性。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，利害關係人逐漸重視「供應鏈透明化」，企業可以運用資訊科技工具讓供應鏈資訊即時且透明。此外，受到疫情與中美貿易戰的衝擊，全球供應鏈重組，企業應建立「短鏈供應策略」，未來的生產基地，必須在靠近市場的地方生產，以確保供應鏈安全、降低生產危機，並保持企業彈性與韌性。

近其疫情帶動投資新技術，降低供應鏈脆弱性、增長業務規模。KPMG指出，減輕供應鏈壓力的最佳方法就是監控最上游供應商，以預測可能發生的嚴重變化。然而，要做到這一點，需要能夠追蹤與直接/間接供應商無數的交易技術，「AI」就是其一解決辦法，它可以根據目前的狀況分析供需數據，確保企業能夠處理供應鏈中的任何不足，高階主管可依此為標準進行風險管控。另一項技術則是「區塊鏈」，越來越多企業正考慮使用此技術來改善追蹤供應鏈的方式，即便有諸多效益在，區塊鏈仍有不少挑戰需克服。調查結果顯示，若未來三年能有效整合新技術的投資，可為企業提高敏捷性並加快創新腳步。

儘管疫情打亂供應鏈，77％的CEO表示，自疫情發生以來，他們對於企業有更緊密的情感連結、使命感增加；67％CEO表示，其企業總體目標是為利害關係人創造長期價值；高達92％CEO認為向利害關係人傳達企業ESG目標，將對客戶關係產生極大的正面影響。若無法滿足利害關係人對於ESG的期望，將會影響人才招募，並降低企業競爭優勢。

在ESG的三個面向中，CEO最關注於社會層面問題，其中又以「人才多樣性」為目標。84％的CEO表示他們計劃在三年內增加員工人數，但是受疫情影響，招募比過往更加困難，因此，除了打造多元與包容的環境、建立線上線下混合的工作模式，也需多傾聽員工的心聲，有助於吸引Z世代與千禧世代人才。然而，CEO也沒有因此忽略環境保護層面問題，超過一半（55％）CEO表示其企業將投入營收1％～5％深化永續經營，76％CEO也期望政府能鼓勵企業對於氣候變遷的投資。此外，投資人與利害關係人也逐漸重視間接排放，因其涉及供應鏈排放，對企業實現淨零碳排承諾十分重要。

疫情考驗組織的應變能力，七成CEO視顛覆性科技為機會而非威脅；多數CEO認為加速組織營運成長需透過結盟與本業擴張；54％CEO表示未來三年將透過併購取得新技術、進入新市場，以拓展企業版圖。

KPMG安侯建業工業產業主持會計師張字信則表示，疫情改變了我們的生活型態與工作模式，也成為產業轉型的契機。傳統產業或營運保守的企業，受到疫情催化，加速執行轉型規劃、數位化進程。此外，企業投入ESG的重要性在疫情下更被凸顯，永續發展已正式由口號轉為實際行動，以實踐企業社會責任、增加企業價值。張字信補充說明，「數位轉型」與「ESG」是環環相扣的，若企業能有效執行兩項目標，將具有加乘效果，並提升企業競爭力。