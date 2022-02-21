後疫經濟增溫，雖全球碳纖同業已滿載生產，但仍無法滿足風電葉片、太陽能坩鍋及高壓氣瓶等工業用途需求，加上疫情解封後，運動器材需求爆發性的成長，碳纖行情持續上漲。此外，EVA、SAP、正丁醇也因同業意外停車、歲修及旺季發酵，行情看漲。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、南寶（4766）、上緯（3708）營運加分。

俄羅斯是全球最大原油及天然氣出口國之一，歐盟自俄進口原油及天然氣分別占其總進口量24.7％及46.8％。俄烏緊張局勢升高，且暴風雪侵襲美國，推升原油價格，增添石化行情成本支撐力道；而春節後中國大陸客戶回補庫存、東南亞及印度市場需求增溫，且3月起進入需求旺季，石化產品價格看漲。

塑化廠商表示， 第1季亞洲有8座輕油裂解廠歲修，合計年產489萬噸，影響乙烯供應減少51萬噸，預期亞洲乙、丙烯及其下游衍生物市場供應偏緊，有利支撐石化產品行情。

其中，EVA3月起步入鞋材發泡料傳統旺季，且農曆春節後光伏開工率持續提升，加上同業中科煉化10萬噸新產能延後投產，價格看漲。

SAP農曆春節後下游客戶陸續開工，需求漸增，加上日本同業三大雅名古屋工廠（年產能6.5萬噸）因工安事故停產，且原料丙烯酸價格大漲，催化價格蠢動攀揚。

正丁醇因同業揚巴裝置意外停車、馬來西亞Petronas（年產14萬噸）停車歲修，市場供給減少，加上農曆年後下游酯類開工率持續提升，且3月步入塗料旺季，需求增加，行情蓄勢更上層樓。

此外，第1季AE有5家中國大陸同業歲修，合計年產28.5萬噸（山東宏信3萬噸、瀋陽蠟化8萬噸、吉林石化3.5萬噸、濱海化工6萬噸、蘭州石化8萬噸），加上原料丁醇及辛醇大漲，且3月進入塗料需求旺季，價量看俏。