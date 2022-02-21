籃球招式及技巧眾多，許多青少年喜歡相約打球，除了揮灑汗水外也能秀出幾招厲害的招式，不過近日新北市板橋區一名17歲男高中生卻因為「背後傳球」的籃球帥招而釀成大禍，該名少年與同學相約在板橋的公有籃球場打球，不料在背後傳球時球卻從沒有設置圍籬的空隙滾到路面，此時剛好有一位女騎士經過該路段，也因此造成女騎士摔車受傷。

少年父母認為球場底端未設圍籬板橋區公所也有責任。(圖/翻攝自板橋區公所)

受傷女騎士事後也向少年及板橋區公所求償123萬元，少年的父母也抗辯指出球場底端未設圍籬是板橋區公所的缺失，然而法官認為此次意外是因為少年「不正常的傳球方式」所引起，因此板橋區公所並無缺失，而少年父母委任的律師主張少年與同學是在合法的籃球場打球，並非在禁止打球的違法場所，且背後傳球是籃球中正常的傳球技術，加上市民並非專業運動員，打球時難免會因技術不純熟造成球的方向無法預測，若是板橋區公所有設置完善的圍欄或鐵絲網那麼就不會造成此意外發生，而事發的籃球場底端完全沒有設置任何防護措施，只有一排樹木，且球場和馬路中間並無任何緩衝空間，顯見板橋區公所對球場的管理疏失。

法官最終判賠84萬。(圖/資料照片)

然而法官最後還是以少年的傳球招式不正常判定少年須負全責，板橋區公所則沒有缺失無須負責，法官提到若是以正常方式傳球，那麼隊友就不會漏接球更不會造成女騎士摔車，因此少年須賠償女騎士包括勞動損失、醫療費、看護費、復健費及精神慰撫金近84萬元，全案仍可上訴。