正統鹿耳門聖母廟「新春花火」煙火秀剛公布4月3日登場，睽違2年，廟方今年請廠商設計環繞式施放，融入2022與虎年元素，將在高空中綻放「2022」、「福」、「虎」圖案字樣，呈現虎年意象。
因為新冠肺炎疫情，正統鹿耳門聖母廟今年連續2年取消台南市定民俗文化資產「鞭春牛」儀式，民眾引頸企盼的煙火秀也停辦1年，自2020年1月底施放後，已暌違2年多，廟方不願再次停辦，官網20日宣布在清明假期間的4月3日晚間7時施放。
民眾除了湧入官網留言安排假日，呼朋引伴參加，最好奇的是今年煙火秀內容，廟方今年請廠商結合廟景，高低起伏的廟殿建築，還有廟門口的巨大牌樓做出搭配設計。
廟方保證煙火秀將照往年規模施放，不會縮水，仍維持兩階段共40分鐘，穿插蜂炮燃放。
正式設計圖案雖尚未公布，部分主題內容確定，將呼應虎年，將分階段以燃放環繞式高空煙火，施放出2022、福、虎相關意象的大型花火圖樣，活動時間預定2小時。
高雄市台灣燈會的無人機表演備受好評，聖母廟過去也曾以百架無人機在高空顯示媽祖面目轟動全場。廟方表示，今年尚未加入無人機表演計畫。
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