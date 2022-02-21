國民黨今日發布新任人事案，國民黨指出，前高雄市府副發言人白喬茵、前TVBS主播柳采葳將擔任國民黨發言人，為國民黨發言體系增添新力軍，也為黨挹注年輕的新血。

國民黨表示，白喬茵為世新大學新聞系畢業，媒體資歷完整，曾任職於高雄市府新聞局，並擔任副發言人；柳采葳目前就讀於台大政治研究所在職班，對於公共事務相當關心，並從事多年的媒體工作。

國民黨強調，白喬茵與柳采葳的媒體經驗豐富、論述表達清晰，將有助於國民黨對外闡述理念與立場，更是時事議題攻防的即戰力。