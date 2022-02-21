來自高雄市的45歲許姓男子，獨自駕駛自小客車，要從廬山溫泉循靜翠道路到合歡山武嶺，因路況不熟且誤信導航，將車開到廬山部落附近的屯原山區產業道路，卡在邊坡草地進退兩難，警方獲報，動員部落居民以農用車拖行，才讓人車脫困。

仁愛警分局平靜所派出所遣副所長陳明政及警員古皓瑋，獲報後趕往現場，發現當地路面狹窄、溼滑且屬於陡峭的坡道，拖吊車即使進入也無法進行拖吊作業；因此，警方商請派出所附近的高姓及廖姓居民，駕駛農用車幫忙拖車，經牽引後終於讓車輛脫離邊坡草地，順利脫困。許姓男子離去前表示，雖未能到武嶺賞景，卻充分感受到員警及村民帶來的溫暖。

仁愛警分局長林威廷表示，陳明政及古皓瑋在民眾遇到困難，孤立無援助之際，即時提供協助，主動積極的工作表現，足為警察表率；同時呼籲用路人，開車使用GPS導航路線僅供參考用，一旦發現路愈走愈狹隘，且一直往偏僻山區，應盡快折返原路，到大馬路詢問附近居民，或報請警方協助指引方向，如果在山間迷路，可以將電桿號碼或附近其他明顯地標告知警方，方便警方救援。