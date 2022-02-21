統一獅隊預計3月3日起舉辦隊內紅白賽，首戰兩隊先發投手也已排定，將由古林睿煬與胡智為先發，而今年重啟球員生涯的胡金龍熱身賽確定都將擔任開路先鋒，增加更多實戰機會，總教練林岳平說：「他一定打第一棒，看是左外野或是DH。」

中職新球季官辦熱身賽3月19日登場，在此之前，各隊也都會安排紅白賽或與他隊自辦熱身賽，透過實戰找出問題，獅隊預計在官辦熱身賽前安排約6到8場自辦熱身賽，首場紅白賽安排在3日，4日繼續在台南棒球場打紅白色，先發投手則是江辰晏與施子謙。

「餅總」表示，由於洋投抵台時間較慢，因此這4名本土先發投手必須要先準備好面對比賽，3月3、4日紅白賽結束後獅隊將會兵分兩路，進行初步的一、二軍分流，留在台南的一軍會以官辦熱身賽為優先的人員，加上一些想觀察的年輕球員，高雄組則以二軍球員為主，「有些是希望他有多一些比賽空間所以擺在二軍，但不代表他不好，只是擺在一軍可能位置上會有衝突。」

林岳平也強調，在這期間人員一定會有上下、做調整，只肯定的說：「胡金龍一定擺在一軍，打第一棒、守左外野或DH。」他希望藉此讓已一年半未比賽的胡金龍盡快找回感覺，至於獅隊本季找來的洋炮羅薩，獅隊預計讓他打中心棒次，盼能加強獅隊右打者打擊較為疲弱的一環。