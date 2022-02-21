37歲女星舒舒（現改名為曾恩琦）曾因代言電玩廣告鑽地爆紅，已淡出演藝圈許久的她，昨(20)日曾恩琦在自己生日當天於社群上宣布結婚好消息，讓好友粉絲紛紛留言祝福。

曾恩琦（舒舒）在電玩廣告中爆乳鑽地暴紅，被網友封為「工地波神」，昨(20)日生日這天於Instagram宣布好消息，「感謝一切，感謝上天的安排，感謝一直堅定守護我的男人Mars，這是一個永恆的決定，在此我要謝謝你的付出，你是我的知己與愛人。」照片中見她無名指戴著大鑽戒與男友緊牽手，這也代表她男友Mars已經求婚成功，曾恩琦感動的拍下甜蜜牽手合照紀念這一刻。

早期電視廣告有句因「殺很大」爆紅的郭書瑤，接著廣告商也推出「女工人篇」，而曾恩琦當年則穿著低胸衫造型扮演女工人鑽地，使得她在還有無名小站的年代迅速走紅，但高人氣並未使她情路順遂，她曾和飯店小開前男友因5.2克拉鬧上法院，也曾捲入與男星分手後遭恐嚇事件，如今覓得良緣，朋友看到PO文紛紛送上祝福「好為你開心 愛你」、「很替你開心」。