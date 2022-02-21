美國賓大跨性別游泳女將莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）在常春藤盟校決賽遇到強敵，她在女子100碼自由式碰上耶魯大學男選手海尼格（Iszac Henig），莉亞湯瑪斯僅以0.19秒的差距獲勝。海尼格是也跨性別選手，他是「女跨男」，並在50碼女子自由式摘冠。

奪得前兩名的女將都是跨性別選手，「女跨男」的海尼格自認是男性，所以他在練習時打赤膊，對比其他女選手（包括莉亞湯瑪斯）都是穿著連身泳衣。《美聯社》報導，海尼格幾年前動手術移除女性乳房組織，但他沒有增加身體睪酮濃度，因此繼續在女子項目比賽。

另一方面，「男跨女」的莉亞湯瑪斯此次成果頗豐，拿下女子200碼自由式冠軍並打破賽事、場地紀錄，拿下女子500碼自由式冠軍同時打破場地紀錄，這次的100碼自由式是她個人第3冠。

美媒CBS體育評論員塔克（Ross Tucker）分析女子500碼自由式比賽，指出莉亞湯瑪斯上半身力量特別強，配速也不符常規，在最後50碼的速度大爆發。推測她可能在隱藏實力，避免自己太過顯眼。

美國大學聯賽NCAA宣布交出跨性別選手參賽管理權，改讓美國泳總、國際奧會來決定，包括最受矚目的NCAA一級女子游泳賽事。然而美國泳總2月初公告，頂級賽事的「男跨女」選手必須將血液睪酮濃度連續3年壓制在5nmol/L（原本NCAA規定是1年10nmol/L），如此又把燙手山芋丟還給NCAA。最終NCAA為了解套，宣布2022年的賽事仍沿用舊規定，莉亞湯瑪斯得以參賽。