新北市教育局今舉辦友善校園宣導活動。（新北市教育局提供）

新北市各級學校開學第一周為友善校園週，今（21日）教育局在大觀國中舉辦友善校園周擴大宣導活動，由南強工商學生演出「正東的奇幻旅程」反毒反霸凌舞台劇，呼籲看到霸凌或學生誤觸毒品事件時應挺身而出，勇敢拒絕大聲說「不」。

新北市副市長劉和然表示，營造校園正向學習風氣並維護學生安全的學習生活，一直是市府及各級學校親師生共同努力目標。本學期友善校園週的宣導主題為「媒體識讀—善用5W（who、what、when、where、why）思考法 當個聰明小偵探」，透過宣導讓學子們正確分辨媒體平臺或是網路社群所發佈的各項訊息，杜絕不當資訊肇生校園安全事件。

由南強工商同學編劇演出的舞台劇「正東的奇幻旅程」，後續規畫在各國中巡演約15場，藉由劇情引導進行自我保護，建立對霸凌及識毒正確認知與防範方式，凝聚校園正向力量，共同「反毒拒霸、勇敢Say No」，營造有品質、有愛的友善學習環境，建構和諧安全的校園。

教育局表示，為推動學生自主關心及參與友善校園各項工作，鼓勵各校學生集思廣益提出友善校園創意計畫規畫相關活動，也運用社群媒體引導學子參與全市校園宣導關懷運動，同時為強化校園防制霸凌、學生涉毒認知及預警能力，透過一系列研習及多元宣導，結合警政、社政及家長力量，全方位提升親師生知能，營造友善校園及無毒家園。

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