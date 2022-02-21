前立委陳學聖昨（20）日在臉書貼出一張賣場蛋架的照片，表示「蛋荒依舊，剛想買個蛋，真難！」不過卻遭網友抓包露餡，蛋架上明明還有一盒蛋，只是放在比較裡面的位置，忍不住開酸「要配眼鏡了吧」、「你沒有藏好，雞蛋入鏡了」。對此，陳學聖也做出回應。

陳學聖抱怨買不到蛋，只見他PO出的照片，蛋架下方幾乎全空，放在比較上方的皮蛋還剩一堆，讓他感嘆「蛋荒依舊，剛想買個蛋，真難！只有陳年皮蛋！」

未料卻被網友發現，其中一層蛋架還有一盒雞蛋，只是被推到比較裡面，並問「不是還有嗎」、我眼瞎嗎？上層不是有雞蛋的影子嗎？」陳學聖則回「雞蛋皮蛋分不清，真扯」、「是的！那是皮蛋」。另有人則標示出雞蛋的位置，酸說「朝聖打假球現場」、「藏好一點」、「笑死以為別人都瞎了」，也有人說賣場、超商、市場都還能買到雞蛋。

對此，陳學聖今（21）日再度在臉書PO出空蛋架，表示「願大家買蛋買好買滿！謝謝大家一個晚上的熱議！結論是：或許你看到我疏忽的一盒，但我看到你不願凝視的一片空蕩蕩賣架！」並於今日中午又走了一趟，也深蹲彎腰，最後的一盒雞蛋也沒有了。

陳學聖也轉述朋友說法，「重點不在有沒有那一盒蛋，而是店家的公告已說的很清楚，『沒有蛋荒何須公告；沒有不便何須見諒』這就是我現場親眼的感受！祝福大家買蛋都買好買滿！」