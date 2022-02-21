【遊戲橘子新聞】遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(21)日搶先預告，2月22日至3月21日推出【每日1次免費10連抽轉蛋】總共可進行230次轉蛋！於2月25日釋出新劇情活動【許願吧，光的繼承者們。】、【日版1週年慶紀念登入獎勵】、【新角色精選轉蛋】，豐富活動盡情暢玩！

《彈射世界》接連推出豐富活動、每日1次免費10連抽轉蛋、最高230抽！

《彈射世界》於2月22日上午05:00至3月21日上午04:59，舉辦【每日1次免費10連抽轉蛋】，活動期間共可進行230次轉蛋，與心愛的角色們成為夥伴吧！

《彈射世界》每日1次免費10連抽轉蛋活動

【許願吧，光的繼承者們。】於2月25日中午12:00至3月4日中午12:00開放前篇劇情，於3月4日中午12:00 至3月14日 晚上20:59開放後篇劇情。完成活動劇情可挑戰活動限定的戰鬥任務，蒐集BOSS任務道具「紫水晶的光片」，可抽取代幣轉蛋，有機會獲得活動限定裝備道具★5裝備「盟約之劍」及 ★4裝備「慶典徽章」。此外，活動挑戰獎勵還可額外取得★5「星鐵的顆粒」及多種乙太獎勵，敬請把握！

《彈射世界》新劇情活動

【日版1週年慶紀念登入獎勵】於2月25日上午5:00至3月27日上午4:59，活動期間登入，每日可獲得星導石50個，最多可獲得1500個！

《彈射世界》歡慶日版1週年活動

《彈射世界》新角色轉蛋2月25日中午12:00上線！

《彈射世界》於2月25日中午12:00至3月6日中午11:59，更新【新角色精選轉蛋】，其中限定★5「希露提」、★5「菲莉亞」、★5「花火」、★4「瑟希利亞」、★4「艾禮」機率上升中！

●星之少女騎士 ★5「希露提」

技壓眾騎士，甚至被說是會奪走騎士榮譽的天才少女劍士。從前在那笑容底下總隱藏著悲傷利刃的少女，正試圖在春風中展翅高飛。CV：麻倉もも。

《彈射世界》角色「希露提」

●光與祈願的繼承者 ★5「菲莉亞」

由於溫柔和懦弱的緣故，而從戰場上消失無蹤的年輕巫女。為了守護逃離後才找到的願望，少女借助了留存於心中的騎士與勇者之力，使新的力量覺醒。CV：芹澤優。

《彈射世界》角色「菲莉亞」

●星花的忍者 ★5「花火」

格外深愛著炸彈、煙火與自由的叛逃忍者少女。這次為了實現某個約定而換上正式服裝（？）跨越世界到處奔走。CV：上田麗奈。

《彈射世界》角色「花火」

●守護願望的騎士 ★4「瑟希利亞」

追逐著被「調整」為決戰兵器的巫女菲莉亞，消失在迷霧彼端的女騎士。即使她已下定決心不再回去，至今仍在苦惱著自己的生存之道。CV：高橋李依。

《彈射世界》角色「瑟希利亞」

●白淨的魔族戰士 ★4「艾禮」

前魔王軍女戰士。昔日總是在各方面都繃緊了神經，但在觀星之街生活，並與妹妹艾露姆重逢之後，個性變得稍微柔和一些。CV：小澤亜李。