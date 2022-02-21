促轉會9日審定公告原馬場町刑場、綠島感訓監獄等17處與白色恐怖有關場所，皆符合促進轉型正義條例所定「統治者大規模侵害人權事件之發生地」要件，為應予保存之不義遺址。期望據以建構人權教育推廣基地。

《促轉條例》第二條規定促轉會權責包含清除威權象徵、保存不義遺址。再根據《促轉條例》規定，威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件之發生地，應予保存或重建，並規劃為歷史遺址。

促轉會9日公告17處不義遺址包含：

1.原司法行政部調查局安康接待室

2.原國防部台灣軍人監獄（新店安坑）／原台灣省保安司令部軍法處看守所安坑分所

3.原台灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所／原國防部軍法局軍事法庭與看守所（新店二十張）

4.原台灣警備總司令部保安處看守所（台北博愛路）

5.原國防部保密局台北看守所

6.原空軍總司令部軍法處軍事法庭與看守所（台北仁愛路）

7.原司法行政部調查局誠舍／原台灣台北監獄（台北愛國東路）

8.原台灣省警務處刑事警察總隊拘留所（台北寧夏路）

9.原馬場町刑場（馬場町紀念公園）

10.原極樂公墓（戒嚴時期政治受難者墓園）

11.原台灣省生產教育實驗所（土城清水）

12.原國防部情報局龍潭看守所

13.原海軍總司令部情報處拘留所（高雄鳳山）

14.原台灣省保安司令部職業訓導第三總隊（小琉球）

15.原台灣省保安司令部新生訓導處（綠島）

16.原國防部泰源感訓監獄

17.原國防部綠島感訓監獄

促轉會表示，相關不義遺址保存的法制建議，將納入任務總結報告向政院提出，並依相關法規辦理業務移交，使不義遺址能納入國家文化保存與發展的視野，落實人民參與文化生活的權利，在法律定位明確的條件下，推動永續保存工程。