促轉會9日審定公告原馬場町刑場、綠島感訓監獄等17處與白色恐怖有關場所，皆符合促進轉型正義條例所定「統治者大規模侵害人權事件之發生地」要件，為應予保存之不義遺址。期望據以建構人權教育推廣基地。
《促轉條例》第二條規定促轉會權責包含清除威權象徵、保存不義遺址。再根據《促轉條例》規定，威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件之發生地，應予保存或重建，並規劃為歷史遺址。
促轉會9日公告17處不義遺址包含：
1.原司法行政部調查局安康接待室
2.原國防部台灣軍人監獄（新店安坑）／原台灣省保安司令部軍法處看守所安坑分所
3.原台灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所／原國防部軍法局軍事法庭與看守所（新店二十張）
4.原台灣警備總司令部保安處看守所（台北博愛路）
5.原國防部保密局台北看守所
6.原空軍總司令部軍法處軍事法庭與看守所（台北仁愛路）
7.原司法行政部調查局誠舍／原台灣台北監獄（台北愛國東路）
8.原台灣省警務處刑事警察總隊拘留所（台北寧夏路）
9.原馬場町刑場（馬場町紀念公園）
10.原極樂公墓（戒嚴時期政治受難者墓園）
11.原台灣省生產教育實驗所（土城清水）
12.原國防部情報局龍潭看守所
13.原海軍總司令部情報處拘留所（高雄鳳山）
14.原台灣省保安司令部職業訓導第三總隊（小琉球）
15.原台灣省保安司令部新生訓導處（綠島）
16.原國防部泰源感訓監獄
17.原國防部綠島感訓監獄
促轉會表示，相關不義遺址保存的法制建議，將納入任務總結報告向政院提出，並依相關法規辦理業務移交，使不義遺址能納入國家文化保存與發展的視野，落實人民參與文化生活的權利，在法律定位明確的條件下，推動永續保存工程。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。