電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）21日宣布，將參展2月28日至3月3日於巴塞隆納舉行之全球行動通訊大會Mobile World Congress 2022（簡稱MWC 2022）。呼應今年MWC展覽主題「Connectivity Unleashed」，中磊將於會中盛大發表「5G」、「開放式無線接取網路（O-RAN）」及「雲端寬頻分析平台（Cloud Broadband Analytics）」等三大主軸之電信寬頻解決方案。中磊將與全球電信營運商、設備大廠及系統服務商，就新世代5G通訊技術及超寬頻應用廣泛交流。

5G技術於後疫情時代扮演關鍵角色，其高速傳輸、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式。中磊總經理王煒表示:「中磊於此次MWC 2022展出全方位5G、O-RAN及雲端寬頻分析平台解決方案，除布局5G關鍵技術及產品，將持續深耕垂直產業之跨領域合作，提供客戶兼具高性能及成本效益之產品，展現中磊於電信寬頻應用市場之領導地位。」。

隨著5G部署加速，FWA（固定無線接入）被視為5G重要應用；中磊將於會場展出全系列室內型及戶外型5G CPE，提供光纖級等速的寬頻接入，電信營運商可透過5G FWA提供多元化網路服務、擴大頻譜使用效益，以增進營運商機。同時，中磊亦將展示完整之5G解決方案，包括mmWave毫米波及Sub-6GHz小型基地台，可優化室內5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區之高密度網路流量需求。另外，O-RAN靈活的開放式架構更促進5G基礎設施生態系創新；中磊推出無線電單元RU（Radio Unit）及分布單元DU（Distributed Unit）之分散式架構小型基地台，電信營運商可應用於垂直產業領域如智慧工廠、智慧醫療、擴增實境等。此外，中磊將動態展示雲端寬頻分析平台，藉由大數據分析，營運商可即時掌握用戶終端設備之佈署狀況、網路效能、智慧警示等，以減少客訴及降低維運成本。